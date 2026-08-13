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13.08.2026 06:31:29
BCL Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BCL Industries hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat BCL Industries mit einem Umsatz von insgesamt 6,23 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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