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27.05.2026 06:31:29
BCL Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
BCL Industries äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 INR. Im Vorjahresviertel hatte BCL Industries 0,860 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat BCL Industries mit einem Umsatz von insgesamt 6,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,88 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,90 INR beziffert, während im Vorjahr 3,26 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 29,04 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,15 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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