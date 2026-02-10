|
BCL Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BCL Industries hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,26 Milliarden INR – eine Minderung von 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,35 Milliarden INR eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
