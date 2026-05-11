BCPG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BCPG hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,24 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BCPG 730,9 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at