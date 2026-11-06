BCPG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BCPG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BCPG ein EPS von 0,210 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat BCPG im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BCPG 1,10 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at