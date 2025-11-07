BCPG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BCPG stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BCPG 1,10 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,12 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at