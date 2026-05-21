Bcpl Railway Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bcpl Railway Infrastructure lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bcpl Railway Infrastructure ein EPS von 1,08 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 579,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 777,1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,10 Milliarden INR gegenüber 1,61 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at