BD und BIOCORP unterzeichnen Vertrag, um Konnektivität und Rückverfolgbarkeit für selbst verabreichte Injektionspräparate zu schaffen

BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein Weltmarktführer in der Medizintechnik, und Biocorp (Paris:ALCOR), ein in Frankreich ansässiger Hersteller von Medizinprodukten und Verabreichungssystemen, gaben heute die Unterzeichnung eines Vertrags bekannt, dessen Ziel die Nutzung vernetzter Technologien zur Überwachung der Therapieadhärenz bei selbst verabreichten Medikamenten wie Biologika ist.

Um biopharmazeutische Unternehmen bei der Verbesserung der Therapieadhärenz und der Ergebnisse von injizierbaren Arzneimitteln zu unterstützen, werden die beiden Unternehmen die Injay®-Technologie von Biocorp – eine Lösung zur Erfassung und Übermittlung von Injektionsereignissen mithilfe der Near Field Communication (NFC)-Technologie – in den UltraSafe Plus™ Passive Needle Guard von BD integrieren, der mit vorbefüllbaren Spritzen Verwendung findet.

"Vernetzte Geräte zur Verabreichung von Medikamenten spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von biopharmazeutischen Herstellern, wichtige Trends in der Patientenadhärenz zu verstehen und zu verfolgen", so Matthew Schabacker, Vice President und General Manager von Advanced Drug Delivery Solutions bei BD. "Durch unsere Vereinbarung mit Biocorp können wir innovative Lösungen in diesem Markt erschließen und das Engagement von BD für eine intelligente, vernetzte Versorgung unterstützen, die die Verlagerung der Versorgung in andere Umgebungen ermöglicht und die Ergebnisse bei chronischen Krankheiten verbessert — denn wir kombinieren das Expertenwissen von Biocorp bei der Entwicklung und Vermarktung von vernetzten Geräten zur Verabreichung von Medikamenten mit unserem bestehenden Portfolio an fortschrittlichen Injektionssystemen."

Injay® von Biocorp ist eine einfache und kostengünstige vernetzte Lösung, die zur Überwachung der Verwendung von vorfüllbaren Spritzen in klinischen Studien oder in der medizinischen Routineversorgung entwickelt wurde. Mit Hilfe der NFC-Technologie und spezieller Sensoren zur Identifizierung des Produkts kann das Gerät eine vollständige Injektion bestätigen und diese Informationen einfach an ein Smartphone übertragen.

"Wir sind sehr stolz darauf, diese Zusammenarbeit mit BD, einem Weltmarktführer im Bereich vorgefüllter Spritzen und Sicherheitsvorrichtungen, bekannt zu geben", so Eric Dessertenne, CEO von Biocorp. "Sie verdeutlicht die führende Position von Biocorp im Bereich der intelligenten Verabreichung von Medikamenten und adressiert einen bislang ungedeckten Bedarf auf dem Markt."

Die zunehmende Prävalenz selbst verabreichter Therapien bei chronischen Krankheiten in Verbindung mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Technologien im Leben jedes Einzelnen eröffnet neue Möglichkeiten, um die Ergebnisse und die Erfahrungen der Patienten zu verbessern und die Einhaltung der Adhärenz bei der Medikation besser überwachen zu können.

Im nächsten Jahrzehnt erwartet man zweistellige Wachstumsraten für den globalen Markt der vernetzten Medikamentenverabreichung.1 Dieser Trend wird durch den Übergang von der Akutversorgung zur häuslichen Pflege und durch die zunehmende Verbreitung von selbst verabreichten Therapien noch verstärkt. BD ist derzeit ein weltweit führender Anbieter von vorfüllbaren Spritzen und Sicherheitssystemen für die biopharmazeutische Industrie und etwa 70 Prozent der 100 größten biopharmazeutischen Unternehmen verwenden BD-Geräte. Seit 2010 wurden mehr als eine Milliarde UltraSafe™-Einheiten von BD2 verkauft, die zur Verabreichung von über 40 verschiedenen Medikamenten verwendet werden.3

Über BD

BD ist eines der größten global tätigen Medizintechnikunternehmen der Welt und entwickelt die Welt der Gesundheit weiter, indem es die medizinische Forschung, Diagnostik und Versorgung verbessert. Das Unternehmen unterstützt die Helden an der Front des Gesundheitswesens, indem es innovative Technologien, Dienstleistungen und Lösungen entwickelt, die die klinische Therapie für Patienten sowie die klinischen Prozesse für Gesundheitsdienstleister verbessern. BD und seine 75.000 Mitarbeiter setzen sich mit Leidenschaft und Engagement für die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz der klinischen Versorgung ein, ermöglichen es Laborwissenschaftlern, Krankheiten genau zu erkennen, und unterstützen Forscher bei der Entwicklung der nächsten Generation von Diagnostika und Therapeutika. BD ist in nahezu jedem Land vertreten und kooperiert mit Organisationen in aller Welt, um einige der drängendsten globalen Gesundheitsprobleme zu bekämpfen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden ist BD in der Lage, die Ergebnisse zu verbessern, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu optimieren und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern. Weitere Informationen über BD finden Sie unter bd.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/bd1/ und Twitter @BDandCo.

Über Biocorp

BIOCORP ist als Experte für die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten und Verabreichungssystemen bekannt und nimmt heute dank Mallya eine führende Position auf dem Markt für vernetzte medizinische Geräte ein. Dieser intelligente Sensor für Insulin-Injektionspens erlaubt eine zuverlässige Überwachung der injizierten Dosis und sorgt so für eine bessere Adhärenz bei der Behandlung von Patienten mit Diabetes. Mallya ist seit 2020 auf dem Markt und stellt die Speerspitze des BIOCORP-Produktportfolios für innovative vernetzte Lösungen dar. Das Unternehmen beschäftigt 75 Mitarbeiter. BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 - ALCOR). Weitere Informationen finden Sie unter www.biocorpsys.com.

