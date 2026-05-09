|
09.05.2026 20:29:27
BDC Stocks Have Struggled, but This Investor Just Disclosed a New $46 Million Bet on One
On May 8, 2026, Private Management Group Inc established a new position in Goldman Sachs BDC (NYSE:GSBD), acquiring 5,003,354 shares in an estimated $46.19 million trade based on quarterly average pricing, according to an SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated May 8, 2026, Private Management Group initiated a new position in Goldman Sachs BDC (NYSE:GSBD) by purchasing 5,003,354 shares during the first quarter. The estimated transaction value is $46.19 million, calculated using the average unadjusted close price over the quarter. As of March 31, the position was valued at $44.43 million, reflecting both the purchase and movements in GSBD's stock price.Goldman Sachs BDC is a specialty finance company focused on originating and managing a diversified portfolio of debt investments in U.S. middle-market companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.