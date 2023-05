BDEW: Fokus bei PV-Ausbau auf viele Maßnahmen legen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat gefordert, den Ausbau von Photovoltaik (PV) in allen Segmenten voranzubringen und auch den Netzausbau nicht zu vernachlässigen. "Es ist gut, dass die Bundesregierung die enorme Bedeutung der Photovoltaik für die zukünftige Energieversorgung in den Blick nimmt und mit der vorgelegten PV-Strategie wesentliche Weichen stellt, um den Ausbau weiter zu beflügeln", erklärte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. Angesichts des Ausbauziels von 215 GW müssen jedoch in den kommenden Jahren die Ausbaugeschwindigkeit verdreifacht werden.

"Hier muss der Fokus auf vielen Maßnahme liegen, um die gesamte Vielfalt der Photovoltaik-Segmente - von Freiflächen- über Dach- bis hin zu innovativer PV - auf die Überholspur zu bringen", forderte sie. Der PV-Ausbau müsse von einem intelligenten Netzausbau flankiert werden, der auch bei den Solargesetzen berücksichtigt werden müsse. Die PV-Freifläche sei das Segment, in dem am schnellsten und kostengünstigsten ausgebaut werden könne. Insgesamt werde man rund 1 Prozent der Landesfläche für PV-Freiflächenanlagen brauchen.

"Es hakt allerdings schon heute bei den Flächen", gab Andreae zu bedenken. Daher gelte es, jetzt alle Potenziale voll auszuschöpfen - von der umfassenden Nutzung benachteiligter Gebiete bis zu vereinheitlichten Regelungen bei den privilegierten Flächen. Leider gebe es auch noch zu wenig Photovoltaik auf den Dächern, insbesondere auf vermieteten Mehrfamilienhäusern. Eine PV-Anlage aufs Dach zu bringen, müsse dringend vereinfacht werden. Darüber hinaus sollten bundesweit einheitliche Mindeststandards im Sinne einer "Solarpflicht" geschaffen werden, beispielsweise für große gewerbliche Dächer und öffentliche Gebäude. Zudem brauche man auch mehr innovative PV-Anlagen wie Agri-PV, Floating-PV, Fence-PV oder gebäudeintegrierte-PV.

