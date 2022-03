BDEW: Rekord bei Stromerzeugung aus Windanlagen im Februar

FRANKFURT (Dow Jones)--Das stürmische Wetter der vergangenen Wochen hat im Februar für einen Rekord bei der Stromerzeugung aus Windkraft gesorgt. Wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mitteilte, erzeugten Wind-Anlagen an Land und auf See im Februar insgesamt 21 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom. Auf landgestützte Anlagen entfielen dabei 18 Milliarden Kilowattstunden und 3 Milliarden Kilowattstunden auf Anlagen auf See. Dies hätten erste Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des BDEW ergeben.

Bereits im Januar 2022 hätten Windenergieanlagen mit 16,3 Milliarden Kilowattstunden überdurchschnittlich zur Stromerzeugung in Deutschland beigetragen, so der BDEW weiter.

"Windenergieanlagen haben im Februar in etwa so viel Strom erzeugt, wie sieben Millionen Haushalte in einem ganzen Jahr verbrauchen", so Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung laut Mitteilung. "Das ist sehr erfreulich und zeigt, welches Potenzial in der Windenergie liegt."

