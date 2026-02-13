BDH Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BDH Industries veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,88 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BDH Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 162,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at