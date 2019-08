BDI: Chinas Renminbi-Abwertung problematisch für Weltwirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht Chinas jüngsten Schritt im Handelskonflikt mit den USA mit Sorge. Die Renminbi-Abwertung weite den Handelskonflikt auf die internationalen Währungsbeziehungen aus und erhöhe die Unsicherheit für die Weltwirtschaft, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Für die deutsche Industrie ist diese Eskalation problematisch." Unternehmen müssten sich "auf größere Schwankungen" der Kurse einstellen, sagte Lang. Die Kosten der Absicherung gegen diese Schwankungen stiegen weiter.

China hatte am Montag den Renminbi abgewertet. Zugleich drohte die Volksrepublik am Dienstag damit, Zölle auf Landwirtschaftsgüter aus den USA zu erheben. Beide Maßnahmen gelten als Reaktion auf die Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche verhängt hatte. Die USA wiederum hatten China wiederholt vorgeworfen, seine Währung künstlich niedrig zu halten, um Exporte billig ins Ausland verkaufen zu können. Trump bezichtigte China, mit einer abgewerteten Währung den USA ihre Unternehmen und Fabriken "zu stehlen".

Laut BDI-Hauptgeschäftsführer Lang schwächt die jüngste Zoll-Drohung der US-Regierung nicht nur Chinas Exportchancen, sondern auch die gesamte Wirtschaft. Bisher habe sich die chinesische Regierung in ihrer Währungspolitik darum bemüht, den Renminbi in einem Korridor zu ausländischen Währungen zu halten. Wegen der neuen Strafzölle habe Peking dieses Bemühen eingestellt.

"Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Notenbank dem Marktdruck entgegenstemmen wird", so Lang. Der BDI macht sich auch Sorgen um die neuen Belastungen, die sich China zumutet. Zwar würden chinesische Exporte mit der Abwertung günstiger. Aber rund ein Viertel der chinesischen Importe seien Rohstoffe und Energieträger, die überwiegend in Dollar gehandelt werden, erklärte Lang. "Deren Einfuhr nach China verteuert sich mit der Abwertung des Renminbi."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2019 10:37 ET (14:37 GMT)