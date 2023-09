BDI: Deutsches BIP sinkt dieses Jahr um 0,4 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr gesenkt und rechnet nun mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Das geht aus dem neuen Quartalsbericht des Verbandes hervor. "Die deutsche Wirtschaft tritt nach der Rezession im Winterhalbjahr auf der Stelle", erklärte der BDI, der zuvor nach eigenen Angaben für 2023 beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) "plus minus null Prozent" gegenüber dem Vorjahr erwartet hatte.

Die Wachstumsimpulse aus dem Außenhandel seien deutlich schwächer geworden. Die preisbereinigten Exporte dürften laut der Prognose in diesem Jahr um 0,5 Prozent zurückgehen und die Importe um 1,5 Prozent. Die Ausfuhren nach China und in die USA seien zuletzt deutlich zurückgegangen. Die deutsche Wirtschaft partizipiere nicht mehr so stark vom Welthandel wie vor Beginn des Ukraine-Krieges.

"Der private Konsum bremst das Wachstum aus", erklärte der Industrieverband. Für 2023 wird laut der Prognose hier ein Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Die Reallöhne seien drei Jahre lang gesunken und erholten sich nur langsam. Die Verbraucher hielten sich weiterhin zurück. Die Industrieproduktion werde derzeit getragen von den hohen Auftragsbeständen im Investitionsgüterbereich. Diese würden langsam abgearbeitet. Lieferengpässe nähmen ab, dafür würden "ausbleibende Aufträge immer häufiger zum Produktionshindernis Nummer eins". Der BDI rechnet in der Prognose damit, dass die Ausrüstungsinvestitionen dieses Jahr um 3,5 Prozent zunehmen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2023 04:19 ET (08:19 GMT)