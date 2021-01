BDI erwartet BIP-Plus von 3,5% und Export-Plus von 6% in diesem Jahr

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht nach eigenen Angaben die Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie weiter gefährdet. "Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ist groß, die wirtschaftliche Lage bleibt schwierig", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Für Deutschland erwartet der BDI in diesem Jahr einen BIP-Zuwachs in einer Größenordnung von 3,5 Prozent." Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau werde also im laufenden Jahr noch nicht erreicht. "Es sollte aber eine gute Chance geben, dass das dann im ersten Halbjahr 2022 gelingt", erklärte der BDI-Präsident. Für die Exporte ging er von einer Steigerung um 6 Prozent aus - nach dem Absturz um 11 Prozent 2020.

Russwurm plädierte für eine Offenhaltung industrieller Aktivität. Es sei wichtig, die Industrie weiter am Laufen zu halten - trotz verschärfter Lage, trotz ausgeweiteter Mobilitätseinschränkungen und großflächiger Schulschließungen. Nur mit seiner starken Industrie könne Deutschland "zuversichtlich auf weiterhin notwendige Unterstützung der vielen Hilfsbedürftigen aus der Wirtschaft blicken", meinte er.

