BDI: Konflikt zwischen EU und USA vermeiden - EU muss wettbewerbsfähiger werden

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie fordert die EU und die USA dazu auf, einen Subventionswettlauf oder Handelskonflikt zu verhindern. Die Europäische Kommission solle nach Ansicht des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Gesprächen mit den USA über das amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act) auf Änderungen jener Aspekt hinwirken, die europäische und andere ausländische Unternehmen benachteiligen.

Gleichzeitig mahnt der BDI, dass die EU ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weg zur ökologischen Nachhaltigkeit erheblich stärken müsse. Ein pragmatisches Instrument seien zudem etwa Steuergutschriften. Nötig seien in der EU "schnelle regulatorische Entscheidungen, straffe Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie administrativ einfache Fördermaßnahmen für ein breites Spektrum an Branchen und Technologien in einem flexibleren Beihilferahmen", heißt es in dem 28-seitigen Positionspapier. "Mit Steuergutschriften sollte die EU einen pragmatischen Ansatz wie die USA verfolgen."

In Gesprächen mit der USA soll die EU-Kommission darauf hinwirken, dass die Umsetzungsrichtlinien der US-Behörden "so großzügig wie möglich ausfallen, um die Diskriminierung europäischer Hersteller möglichst gering zu halten", so der BDI. Dazu gehören laut BDI insbesondere die Kriterien für Steuergutschriften für Elektroautos, aber auch "Buy-American"- oder "Local-Content"-Anforderungen in anderen Bereichen.

Der BDI lobt das als IRA bekannte Klimainvestitionsprogramm der USA dafür, dass es in beispielhafter Weise klima-, handels- und industriepolitische Aspekte zusammenführe - und zwar unbürokratisch, konsistent, zukunftsorientiert. "Der IRA ist ein Beispiel dafür, wie eine Verzahnung von Industrie- und Klimapolitik industrielle Wertschöpfungsketten in der Klimatransformation in die erforderliche Dimension bewegt", sagte der BDI.

Kritischer sieht der Verband die Ausgestaltung der europäischen Maßnahmen zum Förderung der grünen Transformation hin zur Klimaneutralität. "Die EU-Industriepolitik im Feld des Klimaschutzes ist im Vergleich mit den USA durch komplexe Regulierungen, umständliche Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine geringe Förderung privater Investitionen und eine mangelnde Integration nationaler Maßnahmen geprägt", kritisiert der BDI. "Deshalb hinkt die EU angesichts hoher Förderung in den USA, China, Japan und anderen Industrieländern hinterher - und gefährdet ihr selbstgestecktes Ziel, Vorreiter bei grünen Technologien zu sein."

February 17, 2023 05:08 ET (10:08 GMT)