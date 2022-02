BDI schlägt schnellere Planungen und Genehmigungen vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einem Sieben-Punkte-Plan will der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) für schnellere Planungen und Genehmigungen von Industrieanlagen sorgen. "Die Industrie ist besorgt, dass der politische Tunnelblick auf den Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromnetzen den ehrgeizigen Zeitplan für die Energiewende ins Wanken bringt", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. "Für das Erreichen der Klimaziele muss die Bundesregierung endlich einfachere und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren für den dringend notwendigen Umbau von Industrieanlagen schaffen."

Unter anderem schlägt der Verband vor, Stichtagsregelungen einzuführen und zu überprüfen, um ein zeitaufwändiges Nachreichen von Unterlagen zu verhindern und Rechtssicherheit zu schaffen. Auch sei der Detaillierungsgrad der Unterlagen festzulegen sowie die Vollständigkeit der Unterlagen zügig innerhalb eines Monats festzustellen und nach weiteren sieben Monaten über die Genehmigung zu entscheiden. Auch soll die Zustimmung der Fachbehörden nach Ablauf eines Monats als erteilt angesehen werden.

Lösch betonte, effektiven Klimaschutz erreiche man nur mit neuen Investitionen in industrielle Produktionsprozesse und Infrastruktur. Deutschland stehe vor einem "gewaltigen Genehmigungsmarathon". Vor allem in den energieintensiven Industrien wie Stahl, Chemie, Zement sowie der Energieerzeugung seien umfangreiche Umbaumaßnahmen nötig - etwa für die Erzeugung von Wasserstoff sowie den Einsatz von Gas und Elektrizität als alternativen Energieträgern. Der BDI gehe von einer Verdopplung der Genehmigungsverfahren für Windenergie- und Industrieanlagen in den kommenden acht Jahren aus.

Behörden in Bund und Ländern müssten bis 2030 je rund 20.000 Genehmigungen sowohl für Industrieanlagen als auch für Windräder erteilen. Diese Mammutaufgabe sei nur mit einer umfassenden Reform von Planungen und Genehmigungen zu bewältigen, die Verfahren für industrielle Anlagenstrukturen einschließe. "Die im Koalitionsvertrag angekündigte Halbierung der Verfahrensdauer ist völlig unzureichend", meinte Lösch. Die Regierung müsse die Verfahrensdauer um mindestens 75 Prozent reduzieren, um die notwendigen Investitionen sicherzustellen und die Klimaziele rechtzeitig zu erreichen. "Verschleppte Verfahren kosten die Unternehmen Geld und Wettbewerbsfähigkeit."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 10:33 ET (15:33 GMT)