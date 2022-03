BDI: Tempo bei Tesla-Werk muss Vorbild für alle Investitionsprojekte sein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert eine massive Beschleunigung von Genehmigungsverfahren in Deutschland nach dem Vorbild des Elektroauto-Werks von Tesla. "Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm angesichts der offiziellen Eröffnung des Werks. Die intensive Unterstützung durch die brandenburgische Landesregierung habe das Verfahren erheblich beschleunigt. Die deutschen Industrieunternehmen wünschten sich derartigen Rückhalt für jedes Genehmigungsverfahren in allen Bundesländern.

"Einen gewaltigen Genehmigungsmarathon für Infrastruktur- und Industrieprojekte wird es wegen des dringend notwendigen schnelleren Umbaus unserer Energieversorgung geben", sagte er. Bund und Länder müssten für die Versorgungssicherheit und angestrebte Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen bei Planungen und Genehmigungen viel mehr Geschwindigkeit als bisher erreichen. "Vor allem in den energieintensiven Industrien wie Stahl, Chemie, Zement sowie der Energieerzeugung braucht es rasch umfangreiche Umbaumaßnahmen. Die Bundesregierung sollte schon in ihrem Osterpaket eine massive Beschleunigung der Genehmigungsverfahren angehen", forderte Russwurm.