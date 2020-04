BDI will baldige Corona-Lockerungen und zeitliche Vorgaben der Politik

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie pocht auf baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Wichtig sei, dass es klare zeitliche Vorgaben der Politik und beim unternehmerischen Neustart ein landesweit einheitliches Vorgehen gebe, sagte der Präsident des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vor dem Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder.

"Wenn wir es nicht schaffen, schon bald den Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft stufenweise wieder aufzuheben, drohen erhebliche Konsequenzen für unsere Unternehmen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. Ziel müsse ein verbindlicher Planungshorizont für die Unternehmen sein.

"Unsere Unternehmen müssen bald wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll - und zwar einheitlich in der Bundesrepublik. So wie auf europäischer Ebene ein möglichst synchrones Vorgehen hilfreich ist, ist es in Deutschland erforderlich", sagte Kempf.

Der Neustart der Wirtschaft sei für die deutsche Industrie eine Herausforderung, denn deren Wertschöpfungsketten seien in besonderer Weise international und EU-weit aufgestellt.

Dieses effiziente Zusammenspiel mache die Wettbewerbsfähigkeit großer Teile der deutschen Industrie aus und dürfe keineswegs in Gefahr geraten durch künstliche Einteilungen in vermeintliche systemrelevante und nicht-systemrelevante Branchen.

Die Unternehmen wüssten um die Bedeutung von Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Sie werden deshalb alle Maßnahmen treffen, um den Wiederanlauf industrieller Produktion ohne Gesundheitsgefahren zu ermöglichen", so Kempf. "Die Maßnahmen reichen dabei von Eingriffen in Schichtpläne, veränderten Arbeitsschritten unmittelbar am Arbeitsplatz bis hin zur erforderlichen Schutzkleidung."

