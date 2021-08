BDL: Deutscher Flugverkehr erholt sich nur langsam

STUTTGART (Dow Jones)--Die Luftfahrt in Deutschland erholt sich von der Corona-Krise nicht so rasch wie in anderen Ländern. Nach Angaben des Bundesverbandes der Luftverkehrswirtschaft (BDL) gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" beträgt der Rückgang der Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 "deutlich über 80 Prozent". Das Minus ist somit noch größer als im ersten Halbjahr 2020 - da betrug der Rückgang 66 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass es bis 2024 oder 2025 dauern wird, bis die Nachfrage von 2019 wieder erreicht wird", sagte ein BDL-Sprecher den Zeitungen.

Lediglich im Juni habe sich eine leichte Erholung abgezeichnet, stellt der Verband fest. Trotz des allmählichen Kapazitätsausbaus sei das Flugnetz von 2019 aber noch nicht vollständig wieder hergestellt. Rund ein Drittel der Strecken von vor zwei Jahren werde noch nicht wieder geflogen - und wenn die Strecken schon bedient würden, dann "sehr häufig mit einer deutlich niedrigeren Frequenz".

Im Frachtverkehr hingegen gebe es "weltweit eine sehr positive Entwicklung", sagte der BDL-Sprecher. Der günstige Trend der Luftfracht zeige sich auch an den deutschen Flughäfen, wo mehr Fracht verladen worden sei als 2019 und 2020. Detaillierte Halbjahreszahlen will der Bundesverband am 10. August veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2021 07:06 ET (11:06 GMT)