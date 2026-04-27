BDO Unibank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BDO Unibank hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 PHP gegenüber 3,63 PHP im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,03 Milliarden PHP – eine Minderung von 55,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,01 Milliarden PHP eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,82 PHP sowie einen Umsatz von 74,99 Milliarden PHP prognostiziert.

Redaktion finanzen.at