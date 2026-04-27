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27.04.2026 06:31:29
BDO Unibank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BDO Unibank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 678,2 Millionen USD – eine Minderung von 56,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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