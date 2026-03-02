02.03.2026 06:31:29

BDO Unibank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BDO Unibank ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BDO Unibank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 4,51 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BDO Unibank 4,01 PHP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,09 Prozent auf 98,27 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,63 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,28 PHP geschätzt. Der Umsatz war auf 75,41 Milliarden PHP geschätzt worden.

BDO Unibank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 16,28 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 15,34 PHP je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,73 Prozent auf 398,42 Milliarden PHP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 366,43 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 16,17 PHP geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 291,99 Milliarden PHP gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen