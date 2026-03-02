BDO Unibank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BDO Unibank ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BDO Unibank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 4,51 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BDO Unibank 4,01 PHP je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,09 Prozent auf 98,27 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,63 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,28 PHP geschätzt. Der Umsatz war auf 75,41 Milliarden PHP geschätzt worden.

BDO Unibank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 16,28 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 15,34 PHP je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,73 Prozent auf 398,42 Milliarden PHP aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 366,43 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 16,17 PHP geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 291,99 Milliarden PHP gerechnet.

