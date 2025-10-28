BDO Unibank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BDO Unibank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,22 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BDO Unibank ein EPS von 3,98 PHP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 97,19 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,51 Milliarden PHP umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 4,12 PHP hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 72,64 Milliarden PHP erwartet.

Redaktion finanzen.at