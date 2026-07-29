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29.07.2026 06:31:29
BDO Unibank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BDO Unibank hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 USD je Aktie in den Büchern standen.
BDO Unibank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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