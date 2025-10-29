BDO Unibank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BDO Unibank ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BDO Unibank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BDO Unibank im vergangenen Quartal 1,70 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BDO Unibank 1,55 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at