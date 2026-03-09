Alliance Laundry Holdings Aktie
WKN DE: A41JQY / ISIN: US01862Q1076
|
09.03.2026 19:01:50
BDT Capital Discloses Massive $2.9 Billion Stake in Alliance Laundry Stock
In a quarterly disclosure filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC filing) on Feb. 17, 2026, BDT Capital Partners reported acquiring 140,751,696 shares of Alliance Laundry Holdings (NYSE:ALH). This new position was established with an estimated transaction value of $2.86 billion, based on the average closing price during the quarter. The quarter-end value of the stake also totaled $2.86 billion, reflecting both the share accumulation and any price changes over the period.This was a new position for BDT Capital Partners; the ALH stake represented 90.17% of the fund’s reported U.S. equity assets as of Dec. 31, 2025As of March 6, 2026, ALH shares were trading at $20.76, down 6% from its October 2025 IPO price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alliance Laundry Holdings Inc Registered shs
Analysen zu Alliance Laundry Holdings Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Alliance Laundry Holdings Inc Registered shs
|21,37
|2,94%
