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16.07.2026 06:31:29
BE Group AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BE Group AB hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -31,550 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,06 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,05 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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