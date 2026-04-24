BE Group AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BE Group AB hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

BE Group AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,970 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,51 Prozent auf 1,02 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at