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23.10.2026 06:31:29
BE Group AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
BE Group AB hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BE Group AB ein Ergebnis je Aktie von -1,950 SEK vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,0 Millionen SEK – ein Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BE Group AB 859,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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