BE Group AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BE Group AB hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BE Group AB ein Ergebnis je Aktie von -1,950 SEK vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 974,0 Millionen SEK – ein Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BE Group AB 859,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at