BE Group AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BE Group AB gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,90 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -3,900 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BE Group AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 925,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,03 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 35,540 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte BE Group AB ein Ergebnis je Aktie von -2,870 SEK vermeldet.

BE Group AB hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,93 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at