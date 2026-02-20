ASML NV Aktie
BE Semi-Aktie zieht wieder an: BofA mit Skepsis für Chip-Branche
Bei BE Semiconductor war es tags zuvor nach dem Rekordlauf zu Gewinnmitnahmen gekommen. Es sei klar gewesen, dass es nach 40 Prozent Kursplus seit dem Jahreswechsel eher schwer würde, mit dem Geschäftsbericht zu begeistern, kommentierte Robert Sanders von der Deutschen Bank. Aber eigentlich waren die gesendeten Signale positiv angesichts weiter hoher Nachfrage und vor allem der möglichen Integration von Technologie der Niederländer in den HBM4E-Chips von Samsung. Eine Entscheidung falle wohl bis Juni. Sanders hob sein Kursziel für BE Semi auf 215 Euro an und damit klar über den jüngsten Höchststand von gut 189 Euro.
Eher skeptisch sehen die Aktienmarktstrategen der Bank of America Europas Chipbranche und stuften sie nach der "wahnsinnigen Rally" auf "Underweight" ab - raten also zur Untergewichtung in den Anlegerportfolios. Damit gesellen sie sich zu den Herstellern von Investitionsgütern, Bauwerten und Bergbaunternehmen. Denn zyklische Branchen stehen bei den Bofa-Experten um Sebastian Raedler aktuell nicht hoch im Kurs. Sie setzen eher auf "Verstecke vor KI-Risiken" wie Konsumgüter, Telekom und Chemie.
