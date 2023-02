BE Semiconductor Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BE Semiconductor Industries lud am 22.02.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,534 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,907 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,46 Prozent zurück. Hier wurden 147,1 Millionen USD gegenüber 194,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,10 USD. Im letzten Jahr hatte BE Semiconductor Industries einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,12 Prozent auf 772,28 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 849,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 768,95 Millionen USD ausgegeben.

