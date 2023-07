BE Semiconductor Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BE Semiconductor Industries hat sich am 27.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,725 USD. Im letzten Jahr hatte BE Semiconductor Industries einen Gewinn von 0,917 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat BE Semiconductor Industries 178,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 218,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at