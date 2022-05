BE Semiconductor Industries NV: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BE Semiconductor Industries NV hat am 29.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,810 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries NV 0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,35 Prozent auf 202,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at