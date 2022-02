BE Semiconductor Industries NV stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BE Semiconductor Industries NV hat am 18.02.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,800 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 171,7 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte BE Semiconductor Industries NV ein EPS von 1,67 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat BE Semiconductor Industries NV im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 72,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 749,30 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 433,62 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,21 EUR sowie einen Umsatz von 739,21 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at