BE Semiconductor Industries NV stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BE Semiconductor Industries NV hat am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BE Semiconductor Industries NV ein EPS von 0,750 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat BE Semiconductor Industries NV 166,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,66 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,31 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 591,33 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 607,47 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 591,68 Millionen EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at