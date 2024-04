BE Semiconductor Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BE Semiconductor Industries hat am 25.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,471 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BE Semiconductor Industries 0,486 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 156,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BE Semiconductor Industries 147,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at