Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.04.2026 10:06:00
Be Warned: A Historical Triple Whammy Awaits the SpaceX IPO
Wall Street is making history at every turn in 2026. Last week, the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and innovation-powered Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) climbed to fresh all-time highs. But the most exciting event is yet to come.Although artificial intelligence (AI) superstars OpenAI and Anthropic are toying with the idea of going public later this year, Elon Musk's space and AI juggernaut, SpaceX, is on track to beat them to the punch. When SpaceX goes public, it's expected to obliterate the record for the largest initial public offering (IPO).The wheels of the SpaceX IPO were put into motion on April 1, when the company filed a confidential IPO with regulators. Based on projected timelines, SpaceX could debut as early as the latter half of June. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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