Beachbody Aktie
WKN DE: BODY01 / ISIN: NET000BODY01
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12.11.2026 19:15:50
Beachbody: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Beachbody (NASDAQ:BODI) (also known as BODi) announced an early October restructuring that cut its cost base by more than $30 million. This expense reduction dramatically lowers the revenue threshold it needs to achieve profitability. Three things management said stand out.
Management executed a cost reduction that lowered annual overhead, shrinking its operational breakeven target to $125 million from $900 million four years ago. This lower cost structure gives the business financial breathing room while it pivots away from its legacy multi-level marketing (MLM) model, a direct-sales model that relied on network distributors.
The company is shifting its focus toward nutrition products like Shakeology, P90X pre-workout mixes, and Insanity energy drinks to target a broader market. Acquiring nutrition customers requires lower marketing spend while offering a larger sales opportunity than digital fitness subscriptions alone.
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