Beacon Aktie
ISIN: US0736121031
|
06.03.2026 15:24:30
Beacon Financial Buys $10 Million of TCW Flexible Income ETF
Beacon Financial Advisory LLC initiated a new position in TCW Flexible Income ETF (NYSE:FLXR) in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 13, 2026, Beacon Financial Advisory LLC opened a new position in FLXR during the fourth quarter, buying 259,835 shares. The transaction's estimated value, based on the quarter's average price, was approximately $10.3 million. TCW Flexible Income ETF (FLXR) is a large, actively managed fixed-income fund designed to provide diversified exposure to global debt markets. The fund employs a flexible mandate, allowing dynamic allocation across credit qualities, maturities, and regions, including significant allocations to emerging markets and high-yield securities. FLXR leverages its active management and broad investment universe to seek attractive risk-adjusted income while maintaining the liquidity and transparency advantages of the ETF structure.
Nachrichten zu Beacon Holding Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Beacon Holding Inc Registered Shs
