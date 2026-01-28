BB&T Aktie
WKN: 884233 / ISIN: US0549371070
28.01.2026 22:31:48
Beacon Financial Corporation Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Beacon Financial Corporation (BBT) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $53.36 million, or $0.64 per share. This compares with $17.53 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 97.7% to $312.58 million from $158.14 million last year.
Beacon Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.36 Mln. vs. $17.53 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.20 last year. -Revenue: $312.58 Mln vs. $158.14 Mln last year.
