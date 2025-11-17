Beaglee gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Beaglee lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beaglee ein EPS von 47,40 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at