Beaglee: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Beaglee gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,40 JPY, nach 50,22 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 3,89 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beaglee 4,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at