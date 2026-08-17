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17.08.2026 06:31:29
Beaglee stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Beaglee präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 26,50 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beaglee noch ein Gewinn pro Aktie von 20,41 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beaglee in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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