Beaglee vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beaglee gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 5,47 JPY. Im letzten Jahr hatte Beaglee einen Gewinn von 16,53 JPY je Aktie eingefahren.

Beaglee hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at