Beam Global Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Beam Global Registered hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at