Beam Global Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beam Global Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beam Global Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at