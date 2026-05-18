Beam Global Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beam Global Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 50,47 Prozent auf 3,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at