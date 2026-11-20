Beam Global Registered lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beam Global Registered einen Umsatz von 5,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at