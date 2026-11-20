|
20.11.2026 06:31:28
Beam Global Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Beam Global Registered lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beam Global Registered einen Umsatz von 5,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.